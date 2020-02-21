Блогер рассказала, сколько стоит жизнь в Орле

Сама жить здесь она не хочет.

Саша Козлова, прожившая в Орле пять лет, но давно уехавшая в Москву, подробно рассказала, как, чем и на что сегодня живут жители областной столицы.

Девушка описала сам город, его достопримечательности, а также интересные для туристов окрестности, к примеру, Спасское и Орловское полесье. «Прошлась» по театрам и музеям, рассказала, где отдыхают орловцы. И где работают — тоже.

Не оставила блогер в стороне и бытовые нюансы. Перечислила, куда орловцы ходят в магазины и сколько стоят продукты.

Приводя данные официальной статистики о размере орловских зарплат и уровне занятости населения, она тут же пишет примеры из жизни реальных людей – своих знакомых.

— В реальности зарплаты у всех очень разные. Например, моя знакомая работает пресс-секретарем и получает 30 тысяч рублей. Ее мама — медсестра с 35-летним стажем — 17 тысяч. У другой знакомой мама работает главным бухгалтером в кадастровой палате и зарабатывает 40 тысяч рублей. Сестра одноклассницы работает бухгалтером на заводе, и ей платят 20 тысяч, — пишет девушка.

И делится общеизвестным фактом: за длинным рублем многие ездят работать в Москву. Правда, жизнь на два города удается не всем: кто-то возвращается и «смиряется с маленькой зарплатой», более удачливые перевозят в столицу семьи.

Сама девушка в Орле возвращаться не намерена. «Пока я не готова вернуться в Орел из Москвы, потому что не могу здесь зарабатывать как в столице и заниматься самообразованием. Но я хотела бы приехать на несколько месяцев, чтобы подышать свежим воздухом и отдохнуть от столичной суеты», — подводит итоги блогер.

ИА «Орелград»