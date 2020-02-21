Орловцы не проиграли ни одного иска о защите прав потребителей

Роспотребнадзор рассказал о защите прав местных жителей.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, в 2019 году в это ведомство поступило 5685 обращений, что на 11,5 процента превысило объем предыдущего года. Почти 55 процентов обращения касались вопросов защиты прав потребителей.

Сотрудники управления не только давали консультации и проводили проверки. Они также оказывали практическую помощь орловцам при подготовке исковых заявлений, а также помогали им непосредственно в судах. В ряде случаев они дали экспертные заключения, кроме того, были поданы иск в защиту интересов конкретных граждан.

Согласно приведенной статистике в целом по обращениям граждан в 2019 году было подано 43 иска. В ведомстве отмечают, что все судебные споры были разрешены в пользу потребителей. С ответчиков было взыскано около 1,4 миллиона рублей материальной компенсации, в том числе 115,5 тысячи – компенсации причиненного морального вреда.

Что касается общей картины, то факты, изложенные в обращениях, подтвердились в 86 процентах случаев. По результатам надзорных мероприятий было составлено 255 административных протоколов на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Также было выдано 37 предписаний об устранении выявленных нарушений и 136 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»