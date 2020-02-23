Орловский Россельхознадзор вскрыл межрегиональную сеть подделки мяса

Нелегальная говядина распространялась по всей стране.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нелегальные поставки вскрыла специальная мониторинговая группа, которая отслеживает данные в информационной системе «Меркурий». Эта система предназначена для обеспечения прозрачности процесса производства и реализации животноводческой продукции. В нее в электронном виде вносится сопроводительная ветеринарная документация.

В ходе мониторинга группа выявила масштабную схему нелегального ввода в оборот 90,4 тонны говядины. Судя по документации, она была произведена в одном из хозяйств Курской области, после чего поступила в подмосковное ООО. Далее говядина буквально разъезжалась по стране.

Сообщается, что мясная продукция была реализована организациям и учреждениям, в том числе бюджетным, на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Брянской и Московской областей, а также Хабаровского и Приморского краев.

Подозрение мониториноговой группы вызвало, например, то, что указанное в качестве производителя предприятие является свиноводческим. На самом деле оно не производит говядину. Кроме того, судя по документам, товар нереально быстро развозился по городам. Например, в Ярославль говядину привезли менее чем за два часа. Такое не под силу было бы даже гонщику «Формулы-1».

«На основании изложенного можно предположить, что указанные схемы созданы для легализации говядины, полученной незаконным путем», — говорят в орловском Россельхознадзоре.

В территориальные управления этого ведомства была разослана информация о сомнительных фирмах и нелегальной говядине. На сегодняшний день одна из площадок уже исключена из реестра.

ИА «Орелград»