МУП «РОУ» подвинули с кладбищ

Убирать места захоронений этой весной будет компания, которая ранее заняла месте МУП «Зеленстрой».

Подведены итоги электронного аукциона по уборке кладбищ Орла. Победителем признано ООО «Производственно-коммерческая фирма «Содружество». В торгах оно «подвинулось» почти на миллион: при стартовой цене 2 483 850 рублей фирма, зарегистрированная в 2005 году в Платоновском с/п, подрядилась убрать кладбища за 1,6 млн рублей.

В торгах участвовало и МУП «Ритуально-обрядовые услуги г. Орла», но победителем не стало. Напомним, недавно его сотрудника обвинили в коррупции: по версии следствия, места на кладбище продавали.

При этом еще в январе 2020 года руководитель УКХ говорил, что на городские кладбища (а также скверы и парки) нет технических паспортов, а без них трудно контролировать качество уборки этих территорий. Тем, что они захламлены, возмутился мэр Орла Василий Новиков.

Как писал «Орелград», в прошлом году «ПКФ «Содружество» подвинуло из сферы озеленения города муниципальный «Зеленстрой». Фирма выиграла госконтракт на 15 млн рублей на озеленение и содержание топиарных фигур в Орле. МУП на конкурс даже не вышел: у него были заблокированы счета. Примечательно, что директор МУП «Зеленстрой» депутат горсовета Юрий Козлов до 2016 года, по данным СМИ, возглавлял то самое ООО «ПФК «Содружество». Позже он заявлял, что никакого отношения к фирме не имеет.

ИА «Орелград»