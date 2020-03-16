В Орле более 300 участков для многодетных уже шесть лет не могут обеспечить коммуникациями

Деньги на создание инфраструктуры только начинают выделять.



Земельные участки для строительства дома орловским многодетным семьям на улице Михалицына и в деревне Овсянниково начали выдавать еще в 2014 году. Но здесь до сих пор нет ни воды, на света, ни газа, ни нормальных дорог. Такая информация прозвучала на заседании профильного комитета Орловского облсовета.

Вопрос обеспечения многодетных семей участками с инфраструктурой поднял председатель комитета Геннадий Сафонов. Как пояснили в правительстве региона, в ближайшие три года на эти цели в бюджете заложено порядка 60 млн рублей: ежегодно по 20 миллионов. На данный момент готова проектно-сметная документация в отношении Малоархангельского района стоимостью 4 млн рублей , Мценска (6 млн рублей) и Мценского района (10 млн рублей).

Администрация Орла планирует выделить 9 млн рублей на проектирование обустройства каждого из участков в черте областного центра. Это жилые массивы в районе ул. Михалицина — пер. Керамического и в районе деревни Овсянниково. Всего более 300 земельных участков.

По информации первого замглавы администрации Олега Минкина, на сегодня эти земли не обеспечены инфраструктурой. Напомним, еще в 2014 году сайт горадминистрации сообщал о выделении этих земель под нарезы для строительства жилья многодетным семьям. Тогда речь шла о 11,5 млн рублей, необходимых для создания здесь инфраструктуры.

— На сегодня мероприятия по водоснабжению и водоотведению на участках уже отработаны «Орелводоканалом» и планируются к включению в инвестпрограмму, — пояснил на комитете Минкин. — Строительство дорог, а также газо- и электроснабжения требуют значительно более существенных вложений.

Как уже писал «Орелград», недавно горсовет согласовал администрации Орла выделение участков для многодетных в черте Орловского районе. Инфраструктуры там тоже нет.

ИА «Орелград»