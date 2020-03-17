Орловцам рассказали о компенсациях за испорченный коронавирусом отпуск

Их можно получить по суду. Как вариант – отложить отдых на будущее или выбрать другую точку на карте.

На сайте управления Роспотребнадзора по Орловской области разъяснили, что делать, если вы уже купили путевку, а страну, которую вы собрались посетить, «закрыли».

Сегодня из-за коронавируса массово аннулируют туристические визы в страны с эпидемиологически неблагополучной ситуацией. По закону, в таком случае турист вправе через суд потребовать расторжения договора или его изменения.

-При расторжении договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращают сумму, равную общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, — пояснили в ведомстве.

Ростуризм рекомендовал туроператорам предлагать гражданам замену направлений, перенос сроков совершения путешествия, в том числе с выбором другого места отдыха, на удобные для туриста даты в течение года. При этом деньги, которые турист заплатил при заключении договора, остаются у туроператора.

Если турист не согласен с предложением о замене направления и (или) сроков путешествия, он вправе потребовать расторжения договора и возврата стоимости путевки.

ИА «Орелград»