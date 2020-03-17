В Орле нет воды: службы проверяют работу систем

Точечные отключения ресурсов прошли в разных районах города.

Список адресов приводит администрация города.

Так, из-за проверки бойлеров 17 марта по ряду адресов временно отключат горячую воду. С 9.00 до 12.00 — на ул. Ленина, 29; ул. Брестской, 10,12; ул. М. Горького,20, 22, 24.

До часу дня горячей воды не будет на ул. Новосильской, 2, 6, 8; набережной Дубровинского, 58; пер.Речном, 11.

До 14.00 – на ул. Блынского,2, 2а, 4; Московское шоссе, 111; ул. Металлургов, 19, 21, 23, 27, 46-52; ул. Раздольной, 43, 45, 49, 55; ул. Родзевича-Белевича,23.

До 15.00 работы будут идти на ул. Черкасской, 66 (детский сад №82), 72, 76; ул. Гагарина, 49, 51; ул. Н. Неман, 93; ул. Р. Люксембург,52.

До 16.00 на время проведения ремонтных работ бригадой МПП ВКХ «Орелводоканал», будет отключено горячее и холодное водоснабжение потребителей по Московскому шоссе, д. 139, 145, 149, 151, 153.

С 9.00 до 15.00 без горячей воды из-за врезки циркуляционного насоса на ЦТП ул. Машкарина,20а будет отключено горячее водоснабжение на ул. Машкарина,16, 20 и ул. Чечневой, 1.

По информации диспетчера МПП ВКХ «Орелводоканал», 17 марта с 9.00 до 16.00 не будет холодной воды по ул. Бурова,2; Московскому шоссе,139, 151, 151а (ЦТП), 153; пер. Матроса Силякова, 2, 4, 6, 8.

ИА «Орелград»