Виталий Рыбаков за год разбогател в 17 раз

Депутаты орловского облсовета отчитались о доходах.

Орловский областной Совет опубликовал декларации о доходах за 2019 год. Среди самых состоятельных народных избранников по-прежнему значатся братья Рыбаковы. И их доходы только увеличились.

Так, индивидуальный предприниматель Виталий Рыбаков за год разбогател в 17,5 раза — с 2,2 до 36,8 млн руб. Он стал собственником трех участков (в разных долях), а общая площадь его земель теперь — 11,8 тыс. кв. м (в 2018 году было 3,9 тыс. кв. м). Количество жилых (девять общей площадью 760,3 кв. м) и нежилых (11 общей площадью 2,6 тыс. кв. м) объектов, которые находятся в собственности Виталия Рыбакова, не изменилось. Он также по-прежнему в равных долях с братом Игорем владеет железной дорогой протяженностью 82,6 м и 57 м железнодорожного полотна. В собственности Виталия Рыбакова автомобиль ВАЗ-23452, мотоцикл Yamaha XVS 1100 и два автоприцепа, как и было ранее.

А вот супруга Виталия Рыбакова заработала за 2019 год по-прежнему намного больше, чем муж — 227,6 млн руб. Но своих рекордов не побила: в прошлом году ее доход составил 224,2 млн руб. Это, кстати, самый высокий доход среди всех членов семей и собственно депутатов за отчетный период. В разных долях супруге Рыбакова принадлежит 43 участка общей площадью 71,6 тыс. кв. м, 18 жилых помещений общей площадью 1,4 тыс. кв. м и 52 нежилых помещения общей площадью 68,1 тыс. кв. м. Она владеет Lada Kalina, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes Benz SL 500, Jeep Wrangler Sport, МАЗ 54323-32, автопогрузчиком Komatsufd30t-16 и автобусом Mersedes Benz 223602.

Между тем Виталий Рыбаков оказался не самым богатым депутатом. Он стал вторым по размеру активов среди своих коллег, уступив только своему брату — Игорю Рыбакову. Как и в прошлом году, он заработал больше всех, задекларировав 139,9 млн руб. По сравнению с 2018 годом его доход снизился на 7,1 млн рублей. При этом, как и брат, он стал собственником новых участков: их стало 32 против 23 в 2018 году. Их общая площадь составляет 34,7 тыс. кв. м (было 26,2 тыс. кв. м).

На два объекта — с 25 до 27 – увеличилось количество жилой недвижимости и гаражей. Нежилых помещений в собственности Игоря Рыбакова по-прежнему 14 общей площадью 5,2 тыс. кв. м. Судя по декларации, Рыбаков сменил ВАЗ-21041 на Porsche Cayenne Turbo E3. При этом остался хозяином монтажного крана на гусеничном ходу РДК-25-1.

Что касается руководства облсовета, то его председатель Леонид Музалевский стал беднее. Его доход снизился на 86,9 тыс. руб. — с 3,2 до 3,1 млн руб. В собственности Музалевского по-прежнему указаны земельный участок для размещения гаражей и автостоянок на 24,2 кв. м, гараж той же площадью и квартира 62,2 кв. м.

Упали и доходы жены Леонида Музалевского. Она задекларировала 1,7 млн руб против 2,6 млн рублей в 2018 году. Она владеет участком в 38 кв. м и гаражом на 33,7 кв. м, а с 2019 года — еще и «объектом индивидуального жилищного строительства» площадью 693,4 кв. м. Автомобилей у Музалевских в собственности нет.

На третьем месте по уровню задекларированных доходов — директор и владелец ООО «Веталлесан» Сергей Прозукин. Он стал богаче на 2,9 млн руб., увеличив доход до 21,1 млн руб. У него в собственности по-прежнему девять участков общей площадью 8,9 тыс. кв., теплица на 46 кв. м и оросительная система на 3,9 тыс. кв. м. Квартирой в 35,8 кв. м он больше не владеет. А к имеющимся в собственности пяти зданиям общей площадью 3,9 тыс. кв. м прибавилось нежилое помещение на 117,5 кв. м. Что касается личного транспорта, Прозукин имеет кроссоверы Nissan Murano и Toyota Land Cruiser 200, а вместо Lexus RX за ним теперь числится ВАЗ-21083. Супруга депутата отчиталась о 66,9 тыс. руб. (80,2 тыс. руб. в 2018 году) дохода. Она по-прежнему владеет только 1/3 доли в квартире на 51,9 кв. м.

Начальник «Орелгосзаказчика» депутат Сергей Волков обеднел почти в пять раз — с 20,6 до 3,9 млн руб. А ведь по итогам 2018 года он был вторым в рейтинге богатых депутатов. В собственности Волкова по-прежнему два участка общей площадью 5,5 тыс. кв. м, половина нежилого помещения на 85,6 кв. м, Toyota Camry, Lada 212140 и два автоприцепа. Депутат приобрел Land Rover Range Rover. Супруга Сергея Волкова также почти в пять раз сократила доход — с 3,6 млн до 734,9 тыс. руб. В ее собственности все так же указаны земли площадью 1,5 тыс. кв. м, квартира на 104,7 кв. м, но вместо Toyota Land Cruiser 200 появился прицеп.

Заместитель руководителя представительства Орловской области при правительстве РФ и вице-спикер облсовета Владимир Романов с 2016 года отчитывается об отсутствии дохода. В его собственности депутата участок площадью 2,4 тыс. кв. м, квартира на 153,3 кв. м и Mercedes Benz G 63. Супруга Романова снизила доход в 152 раза — с 3,5 млн до 23 тыс. руб. В ее собственности все также указаны 15 участков общей площадью 17,2 тыс. кв. м и Lexus LX 450D, но уже нет квартиры на 86,1 кв. м.

ИА «Орелград»