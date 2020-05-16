В Орловской области число больных COVID-19 увеличилось до 1381

За сутки стало известно о 52 новых больных.

В Орловской области по состоянию на 16 мая коронавирусом заразились 1381 человек. 52 новых случая заболевания выявили за последние сутки, рассказали в федеральном оперштабе.

Также за последние сутки стало известно о 50 новых выздоровевших, летальных случаев нет. Всего на сегодня выздоровели 412 орловца, умерли 10.

В России за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 9 200. Заразились жители в 83 регионах страны. При этом число пациентов без клинических проявлений – 44,8% от общей массы заболевших (4124 человека).

В общей сложности на сегодня известно о 272 043 случаях (+3,5%) заражения коронавирусом в России. Выздоровели 63 166 (+4 940 за сутки), умерли 2 537 человек (+119 за сутки).

ИА «Орелград»