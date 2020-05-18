«Коронавирусные» деньги в Орле пройдут только через одну компанию

Губернатор определился с участниками закупок лекарств

Глава Орловской области Андрей Клычков издал распоряжение, которое проливает свет на механизм осуществления госзакупок лекарств в регионе. Речь идет о деньгах, которые правительство области решило выделить из своего резервного фонда. Их планируется потратить на лечение на дому пациентов с легкими формами заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Закупки лекарственных препаратов будет проводить региональный департамент здравоохранения. А единственным исполнителем этих закупок губернатор Андрей Клычков определил государственное унитарное предприятие «Орелфармация».

Департаменту здравоохранения глава региона поручил заключить с этим ГУП контракт на оказание услуг по закупке лекарств для «легких» больных коронавирусом. Распоряжением также определено, что 1 декабря 2020 года должно стать предельным сроком, на который заключается государственный контракт.

Также документом установлено, что единственный исполнитель должен выполнять свои обязательства лично, то есть привлекать субподрядчиков запрещено. Подобные требования, вероятно, упростят работу правоохранителям в случае выявления нарушений.

Напомним, распоряжение о выделении дополнительных ассигнований Клычков издал 8 мая этого года. Он предписал перечислить депздраву из резервного фонда правительства Орловской области 1 миллион рублей.

Ранее пресс-служба губернатора уточнила, что купленные на эти средства лекарственные препараты будут выдаваться медицинскими работниками в процессе посещения больных с подтвержденным диагнозом.

ИА «Орелград»