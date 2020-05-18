Опасного водителя в Орле изолировали на полгода

Попавшийся на пьяной езде орловец получил реальный срок заключения.

Орловский областной суд рассмотрел уголовное дело об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Приговор ранее был вынесен судом Ливенского района, но осужденный обжаловал его в апелляции. Впрочем, изменения наказания он не добился. Ближайшие полгода ливенец должен провести в колонии общего режима. Затем вступит в силу трехлетний запрет на управление транспортом.

Как пояснили в пресс-службе облсуда, осужденный житель Ливен и ранее не раз привлекался к административной и уголовной ответственности. Снова пьяным за рулем он попался днем 2 января 2020 года. Сотрудник ДПС предложил водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения. В суде уточнили, что содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе у мужчины составило 1,863 мг/л при допустимых 0,16 мг/л.

«В судебном заседании он полностью признал свою вину и заявил ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке, — рассказали в пресс-службе облсуда. — Суд пришел к выводу, что цели уголовного наказания в отношении него могут быть достигнуты только в условиях изоляции его от общества».

Смягчить наказание апелляционная инстанция отказалась потому, что очередное свое преступление мужчина совершил в период непогашенной судимости. А это «свидетельствует о недостаточности исправительного воздействия предыдущего наказания на подсудимого».

«Остается добавить, что это уже не первый приговор, связанный с реальным лишением свободы, вынесенный в отношении водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения», — резюмировали в облсуде.

ИА «Орелград»