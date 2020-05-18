Под Орлом пьяного прохожего признали «коронавирусной» угрозой

Под санкции подпал житель Новосильского района Орловской области.

Как сообщили в суде Нововильского района, местный житель был привлечен к административной ответственности за невыполнение правил поведения в условиях режима повышенной готовности. Напомним, такой режим в Орловской области был введен еще в марте указом губернатора Андрея Клычкова из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Вина мужчины выразилась в том, что он находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, не имея при себе паспорта или любого другого документа, удостоверяющего его личность.

Суд пояснил, что «Правила поведения в период повышенной готовности…» обязывают граждан соблюдать общественный порядок и иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Таким образом, в данном случае сам факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения был признан нарушением общественного порядка. А отсутствие при себе паспорта только усугубило вину.

Учитывая обстоятельства дела и характер совершенного правонарушения, суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.

ИА «Орелград»