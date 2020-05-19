Число больных коронавирусом на Орловщине достигло 1549

19.5.2020 | 10:23 Важное, Новости, Общество

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За сутки диагноз подтвердился у 32 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 1549, сообщили в федеральном оперштабе. За последние сутки диагноз подтвердился у 32 человек.

Резко выросло количество выздоровевших — за сутки 94 человека победили COVID-19. Общее число достигло 524. Число летальных исходов не изменилось — 10.

В целом по России число случаев коронавируса достигло 299 941, за последние сутки прибавилось 9263 больных (+3,2%). С начала пандемии выздоровели 76 130 человек, умерли 2837.

ИА «Орелград»

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