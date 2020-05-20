МУП «ТТП» проиграло многомиллионные иски

Энергетики по суду взыскали задолженность за электричество.

Сразу два аналогичных иска рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Они были поданы компанией «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт», а ответчиком выступило муниципальное унитарное предприятие города Орла «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Спор шел о взыскании задолженности по договорам энергоснабжения.

Энергетики просили обязать МУП «ТТП» погасить задолженность за электричество, поставленное в декабре 2019 года и в январе 2020 года. В первом случае речь шла о сумме 6,43 миллиона рублей, во втором – 6,005 миллиона.

Видимо, исход процесса был понятен заранее обеим сторонам, поскольку дела были рассмотрены в отсутствии их представителей. Кроме того, ответчик не представил и письменный отзыв на иск. Исследовав материалы дела, арбитраж посчитал, что заявленные требования подлежат удовлетворению.

Энергетики представили документы, доказывающие факт поставки электроэнергии в указанные месяцы на указанные суммы. В частности, это подтверждается актами приема-передачи мощности, подписанными полномочными представителями сторон, а также ведомостями электропотребления.

МУП в установленный срок счета не оплатило. Кстати, в целях досудебного урегулирования спора «Орловский энергосбыт» направлял в адрес «ТТП» претензии с требованием оплатить задолженность за электроэнергию, которые в добровольном порядке ответчиком не были удовлетворены.

Суд постановил взыскать с муниципального предприятия заявленные суммы. Отметим, что МУП «ТТП» на днях было внесено губернатором Андреем Клычковым в региональный перечень системообразующих организаций. Проблемы с оплатой электроэнергии у этого предприятия возникают уже далеко не первый раз.

ИА «Орелград»