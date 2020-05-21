В Орле хозяин иномарки «пободался» с дорожной камерой и системой

ГИБДД и суд отвергли все представленные «нарушителем» доказательства.

В Орле банальное дело о штрафе за превышение автомобилем установленной скорости движения дошло до областного суда. Правду пытался найти владелец машины, которому, собственно, и был выписан штраф в размере 500 рублей.

Как пояснили в суде Северного района города Орла, в ноябре 2019 года дорожный прибор фото- и видеофиксации, работающий в автоматическом режиме, поймал в объектив «Тойоту», которая двигалась со скоростью 73 км/ч при максимально допустимых 50 км/ч.

Постановлением инспектора по ИАЗ ЦАФАПОДД ГИБДД по Орловской области собственник автомобиля был привлечен к административной ответственности. Получив постановление, он написал жалобу начальнику ЦАФАПОДД. Ее рассмотрели, но не удовлетворили.

Тогда автовладелец обратился в суд, пытаясь обжаловать решение органа ГИБДД. Факт превышения скорости он не отрицал. Но утверждал, что за рулем сидел не он, а его родственник. Последний дал показания в качестве свидетеля, подтвердив, что в упомянутый день «Тойотой» управлял именно он.

Однако эти свидетельские показания суд расценил как стремление помочь владельцу автомобиля избежать административной ответственности. Не помогла истцу и копия страхового полиса ОСАГО. Согласно ей, управлять данной иномаркой могут оба родственника. Но, по мнению суда, наличие такого полиса не является доказательством фактической передачи автомобиля другому водителю.

«Иных объективных данных, которые позволяли бы сделать безусловный вывод о том, что в момент фиксации административного правонарушения в автоматическом режиме указанным выше транспортным средством собственник автомобиля не управлял, представлено не было», подчеркнули в Северном районном суде.

В результате в удовлетворении иска было отказано. Автовладелец не успокоился и дошел до областного суда, но и там желаемого для себя результата не добился. Постановление инспектора и прочие решения были признаны законными и оставлены в силе.

ИА «Орелград»