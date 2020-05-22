Орловцам объяснили, что их ждет за хождение без масок

Роспотребнадзор разъяснил важные правовые аспекты.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области на своем официальном сайте опубликовало разъяснение в ответ на многочисленные обращения граждан. Последних интересует правомерность отказа продавцов обслуживать покупателей без масок. Кроме того, люди интересуются, что ожидает тех, кто это требование властей проигнорировал.

Отметим, что разъяснения дала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Она отмечает, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции ношение гражданами масок в качестве средства защиты «барьерного» типа является важной профилактической мерой.

Именно поэтому в ряде субъектов РФ, включая Орловскую область, губернаторы обязали граждан носить маски в общественных местах, в частности, при посещении торговых объектов и в общественном транспорте. При наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта, а таковой в Орловской области имеется, подобное требование становится императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное соблюдение, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к ответственности.

«Соответственно в том случае, когда введен так называемый «масочный режим», любое появление физлица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации», — говорится в разъяснении.

В связи с этим отказ в обслуживании покупателей без масок или отказ в допуске их в магазин, если он является ненасильственным, является законным. Он не может рассматриваться как действия, ущемляющие права потребителей, поскольку «такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи».

При этом граждане, не выполняющие требования о ношении масок при посещении общественных мест, включая торговые объекты, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

ИА «Орелград»