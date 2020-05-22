В Ливнах рецидивисту дали новый срок за убийство и грабеж

22.5.2020 | 9:50 Новости, Происшествия

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Полицейских, которые недосмотрели за ранее судимым подопечным, тоже наказали.

Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима ранее судимого жителя Ливен. Его признали виновным в убийстве и грабежах.

Как рассказали в областной прокуратуре, сразу три преступления мужчина совершил в июне прошлого года, причем два из них – в один день. Так, 8 июня он, будучи пьяным, силой вломился в квартиру к знакомой женщине и забрал ее золотые украшения на сумму около 10 тысяч рублей.

А через несколько дней, 15 июня, опять же в пьяном виде, подрался с собутыльником. Преступник жестоко избил жертву, а потом задушил. В тот же день он силой проник в квартиру другой своей знакомой и вынес оттуда телевизор, которые позже оценили в 6 тысяч рублей.

Приговор районного суда не вступил в законную силу. Но уже известно, что из-за упущений в работе по профилактике преступности наказали ответственного ливенского полицейского.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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