В Орловской области беременным запретили торговать

Областные власти назвали условия возобновления работы ярмарок.

Как уже рассказывал «Орелград», власти Орловской области начали постепенное снятие ограничений, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, губернатор Андрей Клычков разрешил возобновить работу рынков и ярмарок. Однако власти поставили ряд обязательных условий.

В частности, были утверждены и разосланы во все районы рекомендации по организации деятельности розничных ярмарок в период поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19. Их утвердил руководитель областного департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин.

Согласно этому документу, персонал ярмарок должен быть обеспечен запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующими салфетками и антисептиками для обработки рук.

К участию в работе ярмарок запрещено допускать людей с повышенной температурой тела, а также продавцов старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет и беременных женщин. Как и в магазинах, на ярмарках должен быть обеспечен принцип социального дистанционирования – должна иметься разметка, позволяющая выдерживать расстояние в 1,5 метра между покупателями и торговцами.

Дезинфекцию торгового оборудования, прилавков, касс, считывателей банковских карт и лотков для продуктов предписано проводить каждые 2 часа с обязательным подтверждением в виде фотоснимков и видеозаписей. Кстати, на каждой ярмарке должна быть организована продажа масок, респираторов, перчаток и других средств индивидуальной защиты.

ИА «Орелград»