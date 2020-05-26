Число случаев коронавируса в Орловской области приблизилось к 2000. Умерли 16 человек

26.5.2020 | 10:27 Важное, Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

За сутки диагноз подтвердился у 75 человек — столько же было 5 мая

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 1942, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился у 75 человек — это рекордный показатель за последние три недели, столько же новых больных зафиксировали 5 мая.

Выздоровели за сутки еще больше — 108 человек. Число победивших вирус орловцев выросло до 953.

За сутки скончались четыре человека, общее число смертей достигло 16.

В целом по России число больных коронавирусом достигло 362 342. За сутки прибавилось 8915 больных (+2,5%). С начала пандемии выздоровели 131 129 человек, умерли 3807.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования