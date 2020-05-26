Число случаев коронавируса в Орловской области приблизилось к 2000. Умерли 16 человек

За сутки диагноз подтвердился у 75 человек — столько же было 5 мая

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 1942, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился у 75 человек — это рекордный показатель за последние три недели, столько же новых больных зафиксировали 5 мая.

Выздоровели за сутки еще больше — 108 человек. Число победивших вирус орловцев выросло до 953.

За сутки скончались четыре человека, общее число смертей достигло 16.

В целом по России число больных коронавирусом достигло 362 342. За сутки прибавилось 8915 больных (+2,5%). С начала пандемии выздоровели 131 129 человек, умерли 3807.

ИА «Орелград»