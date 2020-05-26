Путин определил даты парада и «Бессмертного полка»

Парад Победы пройдет 24 июня, шествие — 26 июля

Президент Владимир Путин определил, когда пройдут парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесенные из-за пандемии коронавируса.

Глава государства приказал провести парад 24 июня — в этот же день на Красной площади состоялся парад в 1945 году. Подготовку к смотру и шествию Путин поручил начать уже сейчас.

«Бессмертный полк» состоится позже, 26 июля — тогда же в России отпразднуют день Военно-морского флота. Впрочем, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, дату могут сдвинуть еще на месяц, сказал Путин.

Состоятся ли в эти даты парад и «Бессмертный полк» в Орле, пока неизвестно.

ИА «Орелград»