Путин определил даты парада и «Бессмертного полка»

26.5.2020 | 15:06 Новости, Общество

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Парад Победы пройдет 24 июня, шествие — 26 июля

Президент Владимир Путин определил, когда пройдут парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесенные из-за пандемии коронавируса.

Глава государства приказал провести парад 24 июня — в этот же день на Красной площади состоялся парад в 1945 году. Подготовку к смотру и шествию Путин поручил начать уже сейчас.

«Бессмертный полк» состоится позже, 26 июля — тогда же в России отпразднуют день Военно-морского флота. Впрочем, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, дату могут сдвинуть еще на месяц, сказал Путин.

Состоятся ли в эти даты парад и «Бессмертный полк» в Орле, пока неизвестно.

ИА «Орелград»

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