Сотрудников МЧС в Орле будут судить за коррупцию

Доказанная сумма взяток составляет почти 100000 рублей.

СКР по Орловской области завершил расследование уголовного дела трех сотрудников регионального ГУ МЧС. По версии следствия, они брали взятки за «ускорение» разрешительных процедур. А выявив нарушения, закрывали на них глаза. Попавшая в поле зрения силовиков деятельность высокопоставленных сотрудников орловского МЧС совпала по времени с масштабными проверками пожарной безопасности по всей стране после трагедии в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

Перед судом предстанут замначальника госпожнадзора Сергей Кирюхин, начальник отдела надзорной деятельности по Орлу Евгений Пеньков и бывший сотрудник МЧС Вадим Илюшечкин. Эпизодов получения взяток в уголовном деле три, на общую сумму почти 100 тыс. рублей.

Так, по версии следствия, с апреля по май 2018 года Кирюхин и Пеньков получили от директора орловского филиала «Фонда пожарной безопасности» взятку в 21 тыс. рублей за консультацию в производстве расчета пожарного риска здания ООО «ЦУМ». Еще 60 тыс. рублей директор этого «Фонда» заплатил за «ускорение» госуслуги по приему и регистрации копий заключений о независимой оценке пожарного риска. За эти же деньги спасатели помогли директору «Фонда» добиться скорейшей оплаты по договору на предоставление научно-технических услуг в области пожарной безопасности.

Еще 30 тыс.рублей Кирюхин и Илюшечкин в мае 2018 года «заработали», закрыв глаза на нарушения требований пожарной безопасности и сокрытие факта возгорания на территории в АО «Орелмасло».

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, — рассказали в пресс-службе регионального СКР.

ИА «Орелград»