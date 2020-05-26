Сотрудников МЧС в Орле будут судить за коррупцию

26.5.2020 | 9:21 Новости, Общество

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Доказанная сумма взяток составляет почти 100000 рублей.

СКР по Орловской области завершил расследование уголовного дела трех сотрудников регионального ГУ МЧС. По версии следствия, они брали взятки за «ускорение» разрешительных процедур. А выявив нарушения, закрывали на них глаза. Попавшая в поле зрения силовиков деятельность высокопоставленных сотрудников орловского МЧС совпала по времени с масштабными проверками пожарной безопасности по всей стране после трагедии в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

Перед судом предстанут замначальника госпожнадзора Сергей Кирюхин, начальник отдела надзорной деятельности по Орлу Евгений Пеньков и бывший сотрудник МЧС Вадим Илюшечкин. Эпизодов получения взяток в уголовном деле три, на общую сумму почти 100 тыс. рублей.

Так, по версии следствия, с апреля по май 2018 года Кирюхин и Пеньков получили от директора орловского филиала «Фонда пожарной безопасности» взятку в 21 тыс. рублей за консультацию в производстве расчета пожарного риска здания ООО «ЦУМ». Еще 60 тыс. рублей директор этого «Фонда» заплатил за «ускорение» госуслуги по приему и регистрации копий заключений о независимой оценке пожарного риска. За эти же деньги спасатели  помогли директору «Фонда» добиться скорейшей оплаты по договору на предоставление научно-технических услуг в области пожарной безопасности.

Еще 30 тыс.рублей Кирюхин и Илюшечкин в мае 2018 года «заработали», закрыв глаза на нарушения требований пожарной безопасности и сокрытие факта возгорания на территории в АО «Орелмасло».

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, — рассказали в пресс-службе регионального СКР.

ИА «Орелград»

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