Убивший орловчанку на пробежке наркоман получил 17 лет тюрьмы

26.5.2020 | 9:43 Новости, Происшествия

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Мужчина изрезал ее ножом и ограбил

В Орловской области суд вынес приговор по делу об убийстве 60-летней женщины, которую жестоко зарезали и ограбили на пробежке в лесополосе возле микрорайона «Болховский». Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

На скамье подсудимых оказался ранее судимый 26-летний наркоман, которого задержали вскоре после убийства. Суд выяснил, что в день убийства, 7 июля, он был «под кайфом». Встретив женщину, он нанес ей несколько ножевых ранений, ограбил и сбежал. Орловчанка скончалась на месте происшествия.

После этого наркоман зашел с телефона погибшей в ее онлайн-банк и перевел себе 8700 рублей. Вскоре его задержали.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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