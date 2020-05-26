В Орле водитель отдал полмиллиона сбитому им пешеходу

Деньги для потерпевшего были взысканы принудительно.

Судебные приставы-исполнители Орловской области помогли поставить точку в затянувшемся споре водителя и пешехода. Как пояснили в региональном управлении ФССП, первый на своем автомобиле сбил второго. Пешеход получил серьезные травмы. Он подал иск на виновника ДТП и отсудил у него 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

После вступления решения суда в законную силу было возбуждено исполнительное производство. Однако деньги в установленный срок водитель пострадавшему не перечислил. В УФССП отметили, что к нему был применен весь комплекс мер, предусмотренный законом.

Компенсацию водитель заплатил после того, как на его автомобиль был наложен арест. Как только полмиллиона рублей поступили на счет потерпевшего, исполнительное производство было закрыто.

Кстати, водителю пришлось заплатить даже большую сумму, чем указал суд. Дело в том, что с него был также взыскан исполнительский сбор в размере 35 тысяч рублей – за то, что задолженность не была погашена добровольно в установленные законом сроки.

ИА «Орелград»