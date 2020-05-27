В Орле стремительно растет число дольщиков

Пандемия подхлестнула интерес орловцев к долевому строительству жилья.

Пандемия новой коронавирусной инфекции, оставившая многих орловцев сидеть дома в условиях самоизоляции, принесла неожиданную статистику. Тенденцию подметили сотрудники управления Росреестра по Орловской области.

Как сообщила глава этого ведомства Надежда Кацура, только в апреле 2020 года орловцы заключили 259 договоров участия в долевом строительстве. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос на 39 процентов. Высокие темпы сохранились и в мае – региональным Росреестром зарегистрировано уже 205 таких договоров.

«Большая часть операций сейчас проводятся в электронном виде – 40 процентов от общего числа поступивших заявлений», — отметила Надежда Кацура.

В начале года активность орловцев в этом отношении была ниже. В Росреестре подсчитали, что в целом в этом году они заключили 847 договоров участия в долевом строительстве. Это лишь на 4 процента больше, чем годом ранее, когда было заключено 738 договоров.

ИА «Орелград»