Возражений против скандального строительства свинокомплексов не поступило

Чиновники завершили прием предложений по выводам экспертов.

В Орловской области получила продолжение скандальная история со строительством двух крупных свинокомплексов под Орлом. Напомним, один из них возводится в Кромском, а второй – в Дмитровском районе. Недавно «Орелград» рассказал об итогах государственной историко-культурной экспертизы, проведенной археологами на данных объектах. Акты находятся в свободном доступе.

В соответствии с требованиями закона после проведения экспертизы, а эксперты одобрили возведение объектов, управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области организовало проведение общественного обсуждения обоих заключений государственной историко-культурной экспертизы.

Судя по отчетной документации, эти обсуждения прошли в период с 6 по 15 мая 2020 года. Из актов областного управления следует, что предложения в рамках общественных обсуждений не поступали. Видимо, поэтому в графе «позиция органа охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации» стоит прочерк. Словом, замечаний нет, строить, видимо, можно.

Напомним, в своих актах, датированных мартом 2020 года, археологи указали, что работы они проводили в декабре 2019 года. Причем на тот момент свинокомплексы уже строились. Объектов археологического наследия на месте строительства выявлено не было.

В актах экспертов в качестве заказчика работ указано ООО «Мираторг-Курск». В апреле этого года депутат облсовета Виталий Рыбаков выпустил видеоролик, в котором заявил, что «Мираторг» ведет крупное строительство в Кромском и Дмитровском районах якобы без согласования в установленном законом порядке.

«На запрос депутата о происходящем губернатор Андрей Клычков ответил, что соглашение о сотрудничестве между правительством области и «Мираторгом» существует, но «в управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области обращения от «Мираторга» о строительстве свинокомплексов не поступали», — писал ранее «Орелград». — Не просил «Мираторг» и о выделении земельных участков под строительство, а также о проведении экологической экспертизы».

Отметим, что планы по аналогичному строительству в Курской области были сорваны из-за позиции местных жителей, выступивших против него.

ИА «Орелград»