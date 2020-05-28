Стало известно об арестах мебели в Орловской области

Под арест также попала бытовая и оргтехника, участки и автомобили.

В 2020 году в Орловской области в пользу взыскателей по результатам реализации имущества должников было перечислено более 20 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП России.

По данным ведомства, за четыре месяца было составлено 727 актов ареста имущества должников. У последних арестовывали, в основном, автомобили, земельные участки, мебель, бытовую и оргтехнику. Напомним, что арестованное имущество выставляется на торги в том случае, если владелец в установленный законом срок не погасит свои долги. По сути, у него есть право и время на то, чтобы «выкупить» свое имущество. Но пользуются этим далеко не все.

«В настоящее время на реализации находится более 450 наименований бытовой техники, оргтехники и мебели, более 100 наименований автотранспортных средств и свыше 40 земельных участков», — уточнили в управлении ФССП.

Кстати, перечень арестованного имущества, которое находится на принудительной реализации, можно посмотреть в дистанционном режиме. Автоматизированная система сама выдаст информацию о территориальном органе, занимающемся торгами, а также характеристики и стоимость имущества.

ИА «Орелград»