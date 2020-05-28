«Зеленая роща» разорвала контракт с «Экоградом»

Кто будет вывозить мусор из нескольких районов Орловщины, неизвестно.

Региональный оператор мусорной реформы в Орловской области УК «Зеленая роща» прекратила сотрудничество с одной из компаний-перевозчиков – ООО «Экоград». Соответствующее заявление размещено на официальном сайте регоператора.

— С 26 мая перевозчик не осуществляет вывоз ТКО, забирает собственные контейнеры, оставляя мусор на прилегающей территории. Региональный оператор прекратил сотрудничество с ООО «Экоград», — сказано в сообщении.

«Экоград» вывозил мусор из восьми районов Орловской области. По информации «Зеленой рощи», на данный момент вывоз мусора в Троснянском, Хотынецком, Знаменском, Кромском и Дмитровском районах осуществляется собственными силами регоператора.

— Вопрос оказания услуги по обращению с ТКО на территории Шаблыкинского, Сосковского и Урицкого районов требует решения, — пишет регоператор. И уточняет, что совместно с областным департаментом ЖКХ предпринимает все необходимые действия для скорейшей организации работы по вывозу ТКО.

Торги по поиску нового перевозчика планируют провести в начале июня. Точная дата пока неизвестна.

Как уже писал «Орелград», ранее «Экоград» жаловался, что из-за закрытия Мценского полигона некуда везти собранный мусор, а хранить его на своей территории компания больше не может. В результате некоторое время из несколькихз районов области мусор не вывозился вообще.

Вскоре «Зеленая роща» заявила, что проблема решена. Но какими силами и средствами, не уточнила.

Замгубернатора по инфраструктуре Игорь Тиньков в апреле пообещал в короткие сроки разработать новую схему вывоза мусора.

ООО «Экоград» возглавляет Дмитрий Хроменков. Он был директором «Зеленой рощи» с момента ее создания. Но не проработал в должности и года, ему на смену назначили Александра Ворожбита, экс-главу подмосковной Барвихи. В 2019 году «Экоград» обслуживал Заводской район Орла.

ИА «Орелград»