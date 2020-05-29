Орловцев предупредили о «липовых» сотрудниках МЧС

Мошенники предлагают освобождение от проверок тем, кого не тронул COVID-19.

Главное управление МЧС России по Орловской области на своем сайте опубликовало предостережение для граждан. Последних предупреждают о том, что они могут стать жертвами аферистов, которые активизировались и придумывают новые схемы обмана в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Участились случаи мошеннических действий, направленных на обман физических и юридических лиц с целью незаконного получения денег, — говорится в сообщении МЧС. — Мошенники используют различные схемы, проявляя весь спектр изощренности. Основные уловки сводятся к ложному информированию о предстоящей проверке. Как правило, в группу риска попадают представители бизнеса, которые работают в условиях ограничительных мер, нацеленных на препятствие распространению новой коронавирусной инфекции».

Уточняется, что о якобы предстоящих проверках мошенники сообщают не только по телефону, но и в соцсетях, а также при личном посещении учреждений и предприятий, продолжающих работу. Поскольку в условиях ограничений события меняются стремительно, а нормативные акты издаются каждый день, руководители предприятий могут попасться на удочку мошенников.

«Представляясь сотрудниками МЧС России, злоумышленники предлагают в обмен на вознаграждение мнимую помощь в закрытии вопросов по выявленным нарушениям, — предупреждают в ГУ МЧС. — Представители бизнес-структур идут на поводу у мошенников, отдавая деньги и сувениры за смягчение требований проверки или ее перенос на другое время».

В связи с этим орловцам напоминают о том, что плановые проверки проводятся только по согласованию с прокуратурой. Информация об их графике доступна в интернете, она находится в свободном доступе. Кроме того, всегда можно позвонить по «телефону доверия» МЧС и уточнить данные не только о самой проверке, но и о тех, кто ее проводит.

ИА «Орелград»