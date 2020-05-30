Коронавирус нарушил планы по ремонту жилья ветеранов ВОВ

30.5.2020 | 13:30 ЖКХ, Новости

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Областные власти изменили условия социальной поддержки ветеранов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в постановление о мерах социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, не имеющим оснований для обеспечения жильем в соответствии с федеральным законом. Напомним, согласно этому документу в Орловской области в 2020 году нуждающиеся ветераны должны получить единовременные выплаты на ремонт своего жилья.

На проведение текущего ремонта предусмотрено выделение из областного бюджета 50 тысяч рублей, а на проведение капитального ремонта — 200 тысяч. По условиям, единовременная денежная выплата носит заявительный характер и предоставляется только один раз. Для ее получения ветеранам было необходимо до 1 июня 2020 года подать заявление в департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.

Однако власти учли ситуацию – напомним, в регионе уже более двух месяцев действуют ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Гражданам старше 65 лет предписано находиться дома. Понятно, что все участники Великой Отечественной войны давно преодолели этот возрастной рубеж. Следовательно, у них попросту нет возможности прийти в департамент с заявлением.

Впрочем, теперь эта решена – крайний срок подачи заявления перенесен с 1 июня на 1 октября 2020 года. В остальном условия предоставления выплат остались без изменений.

ИА «Орелград»

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