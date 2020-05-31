В Орловской области недосчитались почти 1000 детей

31.5.2020 | 16:26 Новости, Общество

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Неутешительные данные о рождаемости озвучил Орелстат.

Орелстат выпустил специальный релиз, приуроченный к Международному дню защиты детей. Из него следует, что на 1 января 2020 года в Орловской области насчитывалось 134,6 тысячи детей и подростков в возрасте до 18 лет. Из них 52 тысячи – это дошколята в возрасте до 6 лет включительно.

Доля детей в общей численности населения Орловской области на начало этого года составила 18,4 процента. Согласно приведенной статистике, в 2019 году в регионе родилось 5982 ребенка. Это на 10,8 процента меньше, чем годом ранее. Сообщается, что в 2018 году в Орловской области появилось на свет 6710 ребят.

«Системой дошкольного образования было охвачено 33,2 тысячи детей, что на 0,6 тысячи человек меньше, чем в 2018 году, — говорится в релизе Орелстата. — Подавляющее большинство (67,2 процента) детей посещают группы общеразвивающей направленности. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях организованы группы компенсирующей направленности, в них в 2019 году был 3831 ребенок».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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