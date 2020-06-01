Чиновники объяснили значение футбола для Орловской области

Областные власти подвели итоги реализации госпрограммы.

На официальном портале Орловской области появился сводный годовой отчет об итогах реализации в 2019 году государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Судя по нему, с этим в регионе все обстоит хорошо. Например, в докладе отмечено, что на территории Орловской области в 2019 году было проведено более 250 физкультурных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровня, а общее количество их участников превысило 72 тысячи человек.

«Надо отметить, что ежегодно спортсмены, проходящие подготовку в спортивных заведениях Орловской области, включаются в составы сборных команд России по различным видам спорта, — утверждается в докладе. — Одними из самых динамично развивающихся видов спорта в регионе являются пулевая стрельба, бобслей, легкая атлетика, футбол, которые имеют высокий рейтинг у активной части населения региона».

Заметим, что уже несколько лет Орловская область не имеет профессионального спортивного футбольного клуба, речь здесь идет о «большом футболе». Уже более десятка лет в Орле не могут завершить ремонт и модернизацию центрального стадиона, а выполнение этих работ сопровождалось скандалами и привлекало внимание правоохранительных органов. Лучшим орловским футболистам приходиться искать работу в других регионах.

Что касается проведенных в прошлом году в регионе соревнований, то областные чиновники самыми интересными из них назвали вовсе не футбольные матчи, а всевозможные состязания по стрельбе из лука, Кубок губернатора по пляжному волейболу, Первенство России по грэпплингу, Всероссийские соревнования по бадминтону и другие. Не забыли и ГТО – теперь это очень важная составляющая орловского спорта.

«Стоит отметить, что одним из факторов, положительно влияющих на динамику численности систематически занимающихся физической культурой и спортом, является внедрение комплекса ГТО, — считают областные власти. — На сегодняшний день активизирована работа в данном направлении для увеличения количества принявших участие в сдаче нормативов и популяризации комплекса ГТО среди населения Орловской области. За 2019 год открыто 10 центров тестирования в муниципальных образованиях».

Главная задача на текущий год поставлена так: «принять меры по увеличению доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом».

ИА «Орелград»