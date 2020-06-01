Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 2341

За сутки выздоровели только четыре человека

Количество случаев коронавируса в Орловской области достигло 2341, сообщил федеральный оперативный штаб. За сутки медики диагностировали COVID-19 еще у 41 человека.

За сутки выздоровели только четыре человека, число победивших вирус достигло 1156. С начала пандемии умерли 25 человек.

В целом по России за сутки прибавилось 9035 случаев коронавируса, общее число достигло 414 878 (+2,2%). С начала пандемии выздоровели 175 877 человек, умерли 4855.

ИА «Орелград»