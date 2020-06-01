Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 2341

1.6.2020 | 10:24 Новости, Общество

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За сутки выздоровели только четыре человека

Количество случаев коронавируса в Орловской области достигло 2341, сообщил федеральный оперативный штаб. За сутки медики диагностировали COVID-19 еще у 41 человека.

За сутки выздоровели только четыре человека, число победивших вирус достигло 1156. С начала пандемии умерли 25 человек.

В целом по России за сутки прибавилось 9035 случаев коронавируса, общее число достигло 414 878 (+2,2%). С начала пандемии выздоровели 175 877 человек, умерли 4855.

ИА «Орелград»

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