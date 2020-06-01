В Орле объяснили, как вернуть деньги за «сгоревшие» турпутевки

Правила возврата средств регламентировало правительство страны.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области издало разъяснения для орловских туристов, чей запланированный отдых оказался сорван из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В ведомстве отмечают, что обращений по этому поводу поступает достаточно много.

Сообщается, что условия возврата средств туристам были утверждены постановлением правительства РФ от 8 апреля 2020 года. Полностью документ носит такое название: «Правила возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора». Найти его можно в правовых базах данных.

Туроператорам, работающим в сфере выездного туризма, дана возможность использовать накопленные средства фонда персональной ответственности для возврата денег несостоявшимся туристам. Речь идет о сорванных поездках в страны, в которых введены ограничения из-за коронавирусной инфекции (период путешествия — с даты введения ограничений до 1 июня 2020 года).

«Для возврата туристам денежных средств, туроператор должен направить в объединение туроператоров в сфере выездного туризма уведомление о возврате туристам или иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда туроператора, — пояснили в управлении Роспотребнадзора. — В течение 6 месяцев с даты направления уведомления турист может обратиться к туроператору с требованием о возврате денежных средств».

К нему следует приложить копии документа, удостоверяющего личность, договора о реализации туристского продукта, заключенного до 4 апреля 2020 года, а также документов, подтверждающих оплату туристом услуг туроператора.

Деньги вернут при выполнении ряда условий. Например, период фактического предоставления туристских услуг в соответствии с договором должен полностью или частично совпадать с периодом действия ограничений по въезду туристов в определенную страну.

Есть и другие условия, в частности, ограничения по суммам возврата. Кроме того, туроператор должен быть действующим и находиться на плаву. Согласно правилам, он не должен находиться в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, а его деятельность не должна быть не прекращена в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

ИА «Орелград»