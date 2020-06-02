Орловцам снова разрешили жениться

Но гостей на роспись звать все еще нельзя.

С 1 июня жители Орловской области снова могут сочетаться узами брака. Правда, пока торжественные церемонии будут проходить без гостей.

Как рассказали в управлении ЗАГС по Орловской области, на бракосочетании кроме жениха и невесты может присутствовать только фото- или видеооператор. Должны ли брачующиеся и оператор быть в защитных масках, ведомство не уточнило.

Как уже писал «Орелград», с 1 апреля решением регионального оперштаба ЗАГСы приостановили работу по заключению и расторжению браков. Еще раньше, в конце марта, на свадьбах разрешали присутствие только 10 человек, включая сотрудников ЗАГСа.

ИА «Орелград»