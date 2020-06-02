Орловцам снова разрешили жениться

2.6.2020 | 14:15 Новости, Общество

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Но гостей на роспись звать все еще нельзя.

С 1 июня жители Орловской области снова могут сочетаться узами брака. Правда, пока торжественные церемонии будут проходить без гостей.

Как рассказали в управлении ЗАГС по Орловской области,  на бракосочетании кроме жениха и невесты может присутствовать только фото- или видеооператор. Должны ли брачующиеся и оператор быть в защитных масках, ведомство не уточнило.

Как уже писал «Орелград», с 1 апреля решением регионального оперштаба ЗАГСы приостановили работу по заключению и расторжению браков. Еще раньше, в конце марта, на свадьбах разрешали присутствие только 10  человек, включая сотрудников ЗАГСа.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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