СК оценит усилия орловских чиновников по борьбе с COVID-19

Также ведомство разбирается, почему не все орловские медики получили полагающиеся выплаты, и кто допустил вспышки COVID-19 в соцучреждениях.

Глава СКР по Орловской области Анатолий Щуров пообещал «в ближайшее время» оценить действия чиновников, ответственных за борьбу с коронавирусом и поддержку медработников в регионе. Об этом он рассказал спикеру облсовета Леониду Музалевскому в ходе телефонного разговора.

По информации Щурова, сегодня в региональном СК продолжают проверку по факту заражения коронавирусом детей и взрослых в орловском Доме ребенка. Параллельно расследуют уголовное дело о нарушениях в Крупышенском доме ветеранов, где выявлены массовые случаи заболевания. Также следователи проверяют, почему медики не получили стимулирующие надбавки в полном объеме.

— Все указанные нарушения тщательным образом исследуются и анализируются. Следствие в ближайшее время даст объективную оценку действиям должностных лиц из департаментов здравоохранения и социальной защиты области, ответственным за реализацию контролирующих функций в указанных сферах, — рассказали в пресс-службе СК.

ИА «Орелград»