ТТП ищет водителей на новые автобусы

А также маляров и слесарей.

МУП ТТП требуются водители трамваев, троллейбусов и автобусов. О вакансиях на городском транспортном предприятии рассказали в пресс-службе мэрии. ТТП также ищет маляров по покраске транспортных средств и слесарей для ремонта автобусного подвижного состава и механики.

Работникам гарантируют официальное трудоустройство, а также полный социальный пакет и дополнительные льготы, связанные со спецификой труда, пообещали в мэрии. За подробной информацией обращаться по телефонам: 8 (4862) 20-13-84, 8 (4862) 48-22-00.

Как уже писал «Орелград», орловское ТТП вернуло троллейбус №8. Три года назад тогдашний директор предприятия Александр Коровин отменил его из-за нерентабельности. Для возобновления троллейбусных перевозок на Выгонку в прежнем масштабе пока не хватает водителей. Из 8 единиц техники на линию выйдут 4.

Также ТТП с 1 июня выпустило в рейсы новые автобусы. Их маршруты в основном дублируют пути частных перевозчиков. На номерах автобусов ТТП присутствует буква «М». На основании каких документов администрация разрешила дублирующие рейсы в Орле, неизвестно. Конкурс пассажирских перевозчиков в городе проводили несколько лет назад.

ИА «Орелград»