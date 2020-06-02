В Орловской области зафиксировали 31 новый случай коронавируса

2.6.2020 | 10:24 Новости, Общество

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Общее число достигло 2372.

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 2372, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки медики подтвердили диагноз COVID-19 еще у 31 человека. Впрочем, это минимальное число с 4 мая (тогда было +19).

Умер еще один пациент с коронавирусом, общее число жертв достигло 26, констатировали в оперштабе. Количество выздоровевших достигло 1231 (+75 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 423 741, за сутки прибавилось 8863 пациента. С начала пандемии выздоровели 186 985 человек, 5037 скончались.

ИА «Орелград»

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