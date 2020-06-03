Мэр Орла предложил пересмотреть варианты дороги из «Болховского» на Наугорку

Генплан допускает проведение этой дороги по территории Академии ФСО или мимо кладбища.

Мэр Орла Василий Новиков попросил перенести выход дороги из микрорайона «Болховский» на Наугорку с улицы Героев пожарных. Соответствующее письмо на имя главы областного профильного департамента Дениса Блохина Новиков подписал 3 июня. Письмо опубликовал в Сети орловец Валерий Глухов.

Новиков пишет Блохину, что проект будущей дороги с выходом на улицу Героев пожарных вызвал обеспокоенность жителей Наугорского микрорайона. Фактическая ширина этой улицы недостаточна, чтобы вместить автомобильный трафик из Северного района и «Болховского» микрорайона. Значит, здесь будут постоянные заторы. Также проект дороги именно в этом месте предполагает снос большого количества зеленых насаждений, отметил мэр.

Новиков просит рассмотреть возможность переноса выхода дороги с улицы Героев пожарных на улицу Цветаева (через территорию Академии ФСО) или в районе Наугорского кладбища через улицу Сурнева.

Как уже писал «Орелград», ранее на подъездах жилых домов на Наугорке появились листовки с агитацией против строительства дороги с «Болховского» микрорайона.

Публичные слушания по намеченному строительству запланированы на 18 июня.

ИА «Орелград»