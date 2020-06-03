Орловец заставлял детей избивать мать

Житель Троснянского района терроризировал собственную семью.

СКР по Орловской области начал расследование шокирующего уголовного дела. 51-летний житель Троснянского района, глава многодетной семьи, на протяжении длительного времени физически и психологически унижал домочадцев. Более того, он заставлял детей избивать мать.

Как пояснили в пресс-службе СК, в настоящее время пятерых детей из семьи изъяли. Их отдали в специализированные учреждения.

Уголовное дело возбуждено по статьях об истязании и вовлечении детей в совершение преступления.

Ведется следствие. Предстоит выяснить причины и условия, способствовавшие совершенным преступлениям.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителя СК Анатолия Щурова. О деле узнал глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил Щурову докладывать о ходе расследования.

3 июня на Первом канале вышел выпуск передачи «Мужское Женское» об этой орловской семье. Передача называлась «Жертвы Петросяна». В студию приехал сам Артак Петросян и его 32-летняя жена. Они жаловались, что у них отобрали пятерых детей и отдали их в детдом. Соседи этого семейства свидетельствуют, что такое решение органов опеки — правильное, потому что глава семейства якобы частенько распускал руки. Его жена не отрицает факта побоев, но лишенные детей супруги теперь утверждают, что в семье наступила полная идиллия.

Полный выпуск о семье Петросянов можно посмотреть здесь.

ИА «Орелград»