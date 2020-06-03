Орловскому бизнесу придется давать «клятву» из-за COVID-19

Названы условия возобновления работы некоторых предприятий.

На официальном портале Орловской области появилось обновленное губернатором Андреем Клычковым постановление о перечне работодателей, работа которых не приостановлена. Этими поправками глава региона фактически разрешает работать еще ряду предприятий, начиная с 3 июня.

В частности, открыться могут организации сферы услуг, за исключением фитнес-центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань и саун. Смогут работать парикмахерские, косметические салоны и фотосалоны.

Также право на работу получили непродовольственные магазины, спортивные организации, но без участия зрителей, а также библиотеки и музе, но без обслуживания посетителей и с ограничением доступа на рабочие места сотрудников старше 65 лет.

Клычков также утвердил типовую форму уведомления о начале работы, которая должна быть заполнена на бланке организации и направлена в региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Впрочем, по своему смыслу она больше напоминает клятву, чем уведомление.

Например, руководитель предприятия должен подписаться под такими словами: «Обязуюсь организовать торговлю непродовольственными товарами на площади торгового зала не более 400 кв. м, имеющего отдельный вход с улицы, обеспечить предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м.».

Кроме того, ИП или директор фирмы должен дать привычное уже обязательство обеспечить соблюдение работниками социальной дистанции (не менее 1,5 метра друг от друга), а также соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Есть и другие условия возобновления работы. Так, работодатели обязаны проводить бесконтактный контроль температуры у сотрудников до начала смены, вести журнал термометрии, проводить перед открытием генеральную уборку с дезинфицирующими средствами, создать условия для обработки рук антисептиками для персонала и посетителей и другое.

Как сообщается на сайте областной администрации, «в случае несоблюдения этих требований к предприятиям будут применены меры в соответствии с действующим законодательством».

ИА «Орелград»