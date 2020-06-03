В Орле начали «доламывать» рухнувший спортзал

Видео с работающей техникой появилось в Сети.

На Наугорском шоссе рабочие пытаются снести остатки пристройки к жилому дому №23. На видео, размещенном в одном из орловских пабликов ВКонтакте, видно, что стены здания крушат спецтехникой.

Отселены ли на время проведения этих работ жильцы, непонятно.

Напомним, 27 мая в пристройке, которая раньше была спортзалом, рухнула крыша. В доме №23 начали работы по капитальному ремонту, как выяснилось, еще на стадии подготовки к ним стало известно о дефектах каменной кладки.

Произошедшим заинтересовалась областная прокуратура. Ведомство оценило ущерб бюджету Орла из-за ЧП в 13 млн рублей. Надзорное ведомство винит в обрушении кровли подрядчика работ по программе капремонта.

— В нарушение действующего законодательства подрядчиком не была обеспечена безопасность при выполнении работ на кровле спортивного зала, в результате чего произошло ее обрушение, помещение утратило свое функциональное назначение, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кто и на основании каких документов проводит работы по дальнейшему разрушению здания пристройки, неизвестно.

ИА «Орелград»