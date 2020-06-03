В Орле начали «доламывать» рухнувший спортзал

3.6.2020 | 14:56 Видео, Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Видео с работающей техникой появилось в Сети.

На Наугорском шоссе рабочие пытаются снести остатки пристройки к жилому дому №23. На видео, размещенном в одном из орловских пабликов ВКонтакте, видно, что стены здания крушат спецтехникой.

Отселены ли на время проведения этих работ жильцы, непонятно.

Напомним, 27 мая в пристройке, которая раньше была спортзалом, рухнула крыша. В доме №23 начали работы по капитальному ремонту, как выяснилось, еще на стадии подготовки к ним стало известно о дефектах каменной кладки.

Произошедшим заинтересовалась областная прокуратура. Ведомство оценило ущерб бюджету Орла из-за ЧП в 13 млн рублей. Надзорное ведомство винит в обрушении кровли подрядчика работ по программе капремонта.

— В нарушение действующего законодательства подрядчиком не была обеспечена безопасность при выполнении работ на кровле спортивного зала, в результате чего произошло ее обрушение, помещение утратило свое функциональное назначение, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кто и на основании каких документов проводит работы по дальнейшему разрушению здания пристройки, неизвестно.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования