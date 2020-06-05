Для орловских судей заказали немнущиеся мантии

Извещение о заказе появилось на витрине закупок Орловской области.

Как следует из документации, заказчиком является управление судебного департамента Орловской области. Всего планируется закупить 43 мантии для орловских судей. Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 350 736 рублей 38 копеек. То есть каждая мантия обойдется судебному департаменту в 8 156 рублей 66 копеек.

В техническом задании дано подробное описание. Кстати, требования к внешнему виду мантий были установлены еще в 1993 году постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации. Согласно им, мантия для судьи (женская и мужская) выполняется без подкладки, силуэт – «трапеция» с большой прибавкой на объем. Длина должна доходить до каблука туфель, расстояние от пола — 3-4 см. Воротник — «стойка».

Рукава должны быть втачные, одношовные рубашечного покроя с квадратной проймой и большого объема, который достигается за счет 13 односторонних складок по окату. Низ рукавов обработан широким манжетом с шестью односторонними складками по линии притачки. К мантии прилагается 3 комплекта съемных манжет и воротников. Четкая форма силуэта достигается за счет плечевых накладок.

Предъявлены и требования к ткани: для изготовления судейских мантий должны использоваться высококачественные ткани, выработанные из смеси натуральных и искусственных волокон. Они должны обладать устойчивостью к сохранению формы при эксплуатации, хорошо утюжиться и обладать не мнущимся свойством.

«Ткань должна обладать и сохранять хороший внешний вид в процессе срока эксплуатации, — говорится в документации. — Этим сроком определяется износоустойчивость ткани: после многократных стирок и химчисток ткань не должна терять хороший внешний вид, не линять и не краситься».

Кроме того, она должна быть легкой и обладать хорошей формоустойчивостью. Также на мантии должна быть прикреплена бирка с фамилией судьи и размером.

ИА «Орелград»