В Орле водитель ВАЗа устроил ДТП «на встречке»

5.6.2020 | 9:46 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Пройти тест на алкоголь он отказался.

Сегодня ночью в центре Орла произошло ДТП. Как рассказали в УГИБДД по Орловской области, около 00:20 31-летний водитель ВАЗ-2109 ехал по улице 60 лет Октября со стороны улицы М. Горького в направлении улицы Герцена.

В районе дома №8 по улице 8-е Марта он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со «Шкодой Октавия».

-В результате ДТП водитель ВАЗа получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в БУЗ БСМП им.Н.А. Семашко, назначено амбулаторное лечение, — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что водитель «девятки» отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования