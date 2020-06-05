В Орле водитель ВАЗа устроил ДТП «на встречке»

Пройти тест на алкоголь он отказался.

Сегодня ночью в центре Орла произошло ДТП. Как рассказали в УГИБДД по Орловской области, около 00:20 31-летний водитель ВАЗ-2109 ехал по улице 60 лет Октября со стороны улицы М. Горького в направлении улицы Герцена.

В районе дома №8 по улице 8-е Марта он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со «Шкодой Октавия».

-В результате ДТП водитель ВАЗа получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в БУЗ БСМП им.Н.А. Семашко, назначено амбулаторное лечение, — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что водитель «девятки» отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

ИА «Орелград»