По орловским магазинам прокатилась волна проверок

Итогом стало составление 154 административных протоколов.

Масштабную проверку провели сотрудники Россельхознадзора. Как пояснили в этом ведомстве, она затронула 154 магазина в Орловской и Курской областях, входящих в торговую сеть «Магнит».

Инспекторов интересовали семена овощных культур, которые активно предлагаются дачникам. Согласно сообщению ведомства, в ходе проверки было выявлено в продаже свыше 100 тысяч пакетов просроченных семян.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторы проконтролировали реализацию 4,6 тысячи партий семян овощных растений в количестве 455,4 тысячи пакетов, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — При этом было выявлено 1,7 тысячи партий в количестве 100,3 тысячи пакетов с истекшим сроком действия документа на посевные качества».

Это означает, что такие семена могут не взойти, а значит, дачник рискует попусту потратить свои деньги. Впрочем, в Орле проверили, так ли это. В лабораторию были направлены 23 пробы семян. Все оказалось не так страшно: лишь 3 пробы не соответствовали требованиям нормативных документов по всхожести.

Тем не менее, по фактам выявленных нарушений были приняты меры. Административное дело завели не только на саму компанию, но и на 154 должностных лиц, вероятно, на директоров проверенных магазинов. По всем 155 протоколам были вынесены постановления о привлечении виновных к административной ответственности в виде штрафа.

ИА «Орелград»