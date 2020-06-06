По орловским магазинам прокатилась волна проверок

6.6.2020 | 13:01 Новости, Экономика

Читайте нас в Telegram

Итогом стало составление 154 административных протоколов.

Масштабную проверку провели сотрудники Россельхознадзора. Как пояснили в этом ведомстве, она затронула 154 магазина в Орловской и Курской областях, входящих в торговую сеть «Магнит».

Инспекторов интересовали семена овощных культур, которые активно предлагаются дачникам. Согласно сообщению ведомства, в ходе проверки было выявлено в продаже свыше 100 тысяч пакетов просроченных семян.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторы проконтролировали реализацию 4,6 тысячи партий семян овощных растений в количестве 455,4 тысячи пакетов, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — При этом было выявлено 1,7 тысячи партий в количестве 100,3 тысячи пакетов с истекшим сроком действия документа на посевные качества».

Это означает, что такие семена могут не взойти, а значит, дачник рискует попусту потратить свои деньги. Впрочем, в Орле проверили, так ли это. В лабораторию были направлены 23 пробы семян. Все оказалось не так страшно: лишь 3 пробы не соответствовали требованиям нормативных документов по всхожести.

Тем не менее, по фактам выявленных нарушений были приняты меры. Административное дело завели не только на саму компанию, но и на 154 должностных лиц, вероятно, на директоров проверенных магазинов. По всем 155 протоколам были вынесены постановления о привлечении виновных к административной ответственности в виде штрафа.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования