В Орловской области водитель выкупил права за 100 тысяч рублей

6.6.2020 | 11:17 Новости, Общество

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Такую сумму он задолжал по алиментам, из-за чего был лишен прав.

Житель Покровского района вспомнил об огромном долге перед собственным несовершеннолетним ребенком только после того, как его лишили водительского удостоверения. Об этом сообщили в управлении ФССП России по Орловской области.

Сама по себе ситуация типичная. В регионе многие не платят алименты, и к ним применяются меры принудительного взыскания. Одной из форм воздействия на должника является временное лишение его права на управление транспортными средствами.

Однако в данном случае поражает молниеносная реакция алиментщика. Как пояснили в УФССП, долг перед ребенком у этого мужчины достиг отметки в 100 тысяч рублей. Судебные приставы ограничили его в праве управления транспортным средством.

«Гражданин был предупрежден, что в случае если он сядет за руль своего автомобиля и данный факт будет зафиксирован, то его привлекут к административной ответственности, которая подразумевает наказание от обязательных работ до лишения права управления транспортным средством с изъятием удостоверения на срок до 1 года», — рассказала Наталия Булгакова, помощник руководителя УФССП России по Орловской области.

После этого равнодушие как рукой сняло. Нерадивый отец, узнав о лишении прав и нерадужных перспективах, тут же погасил всю задолженность. Более того, ошибок прошлого он больше не повторяет и регулярно выплачивает алименты в полном объеме.

ИА «Орелград»

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