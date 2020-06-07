Орловцы вскрыли нелегальную продуктовую сеть, опутавшую всю страну

Нелегальный оборот молочной продукции разоблачили сотрудники Россельхознадзора.

Крупную схему поставки нелегальной молочной продукции вскрыли в Орле. Сделали это сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям благодаря мониторингу информации, поступающей в государственную систему «Меркурий».

25 мая в один из торговых домов Орла поступило 200 кг сыра сорта «Гауда». Эксперты мониторинговой группы решили проследить цепочку, по которой он прибыл в Орел. Здесь и были вскрыты подозрительные факты – пищевые продукты удивительно быстро перемещались буквально по всей стране.

Началось все 18 мая с некой фирмы «Дорлайн», зарегистрированной в Уфе. Сотрудник ее оптового склада внес в систему «Меркурий» информацию о поступлении 11 тонн молока по бумажному ветеринарному сопроводительному документу.

«При этом в качестве производителя продукции в документе была указана сама площадка ООО «Дорлайн» (хозяйствующий субъект — ООО «КОДИ ФИШ», Приморский край, г. Владивосток), — говорится в сообщении ТУ Россельхознадзора. — Далее, согласно сформированным документам, поступившая партия молока была использована «Дорлайн» для производства 10 тонн сыра «Гауда».

В тот же день сыр был отправлен в Красноярский края некой компании «Транс Холод». Электронный сопроводительный документ там был погашен через одну минуту, то есть, если судить по документам, 10 тонн сыра доставили из Уфы в Красноярск всего за минуту.

На этом чудеса не закончились. Прошло еще 12 минут, и указанная продукция в полном объеме «вернулась» в Уфу, а еще через 15 минут оказалась в Тюмени, где ее приняла фирма под названием «Премиум». В тот же день сыр был переправлен в ФГУП «Комплекс» в город Видное.

Путь до Орла оказался более долгим. «Гауда» дошла до орловского торгового центра транзитом через столичное ООО «ТЕХНО-ФРАХТ», как мы уже говорили, 25 мая.

«Данные факты могут свидетельствовать о легализации продукции, полученной незаконным путем», — считают в ТУ Россельхознадзора. Сомнительная учетная запись уже аннулирована, необходимую информацию орловские эксперты направили коллегам в Башкортостан.

Получившему сыр сомнительного качества торговому дому в Орле было направлено уведомление о необходимости принятия мер по изъятию его из оборота.

ИА «Орелград»