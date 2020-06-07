За жителями Орловской области будет следить ЦУР

Клычков поручил создать Центр управления регионом.

Глава Орловской области Андрей Клычков распорядился создать Центр управления регионом (ЦУР). Из документа следует, что сделано это будет по исполнение поручения президента РФ, которое он дал по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления от 1 марта 2020 года.

Работу по созданию ЦУР поручат областному департаменту информационных технологий. Положение об этом управлении должно быть разработано уже до 15 июля 2020 года, а создание и функционирование должно быть обеспечено до 1 декабря 2020 года. Причем помогать департаменту по распоряжению губернатора будет некая автономная некоммерческая организация по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог».

Отметим, что ЦУРы должны появиться во всех регионах. Например, в Подмосковье его создали еще в конце 2018 года. О том, чем он занимается, можно судить по информации правительства Московской области. Там сообщается, что «ЦУР «знает» обо всем, а его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в него поступает, в том числе, из соцсетей, интернет-приемных и так далее.

В подмосковном ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые «оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам». Вся поступающая в ЦУР информация распределяется на 11 профильных блоков – здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети.

В Орловской области тоже будут такие блоки. Куратором создания и функционирования ЦУР Клычков назначил своего первого заместителя Вадима Соколова. Указаны в распоряжении и ответственные за различные блоки. Например, замруководителя департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Александр Востриков будет отвечать в ЦУР за блок «Социальная защита», замглавы департамента образования Ирина Коростелева — за блок «Образование» и т.д.

Во сколько обойдется региону техническое оснащение ЦУР, пока не сообщается. В ближайшие дни департамент информационных технологий должен представить финансово-экономическое обоснование в департамент финансов Орловской области.

ИА «Орелград»