Орловским школам и детсадам присвоили категории риска

Департамент образования Орловской области издал приказ, определивший, какие образовательные учреждения региона будут проверяться с разной интенсивностью. Зависит это от присвоенной каждому учреждению категории риска, который может быть трех видов: низкий, средний или высокий. Документ учитывает результаты предыдущих проверок, жалобы и истечение сроков давности нарушений. Ранее действовавший аналогичный приказ теперь утратил свою силу.

В новый реестр включено более 750 учреждений. Из него следует, что подавляющее большинство, более 90 процентов, образовательных учреждений региона отнесены к категории «низкого риска». Категории «средний риск» и «высокий риск» присвоены значительно меньшему числу учреждений. Основаниями для повышения категории стали, в частности, обоснованные обращения и жалобы на учреждения, например, на нарушения прав ребенка и нереализацию права педагога на дополнительное профессиональное образование.

Другим основанием для повышения категории риска стало невнесение изменений в реестр лицензий при смене места осуществления образовательной деятельности. Кроме того, департамент учел постановления о назначении административного наказания учреждениям по таким статьям КоАП РФ, как: ч. 2 ст. 5.57 (нарушение права на образование), ч. 2 ст. 19.20 (осуществление деятельности без лицензии или с нарушением лицензионных требований), ч. 2 ст. 5.57 (нарушение прав ребенка) и другие.

Высокий риск присвоен трем учреждениям: Баклановской СОШ Орловского муниципального округа, школе № 7 имени Н.В. Сиротинина города Орла и Хотынецкой средней школе имени С.Г. Поматилова. Средний риск присвоен примерно 50 учреждениям, в том числе: детскому саду № 50 города Орла, гимназии № 16, школам №№ 17, 36, 82 и 87, лицею № 22 и другим в городе Орле, Лицею имени С.Н. Булгакова города Ливны, Малоархангельской СОШ № 2, Змиевскому лицею Свердловского района, Каменской СОШ Малоархангельского района, Успенской СОШ имени В.Н. Мильшина Ливенского района, Глазуновской детской школе искусств, Центру дополнительного образования «Мечта» Дмитровского района.

Приказ предусматривает, что категория риска может быть понижена после истечения: календарного года с даты признания обоснованным обращения о нарушении; трех лет с даты вступления в законную силу постановления об административном правонарушении. В обновленном реестре есть организации, у которых указано «истечение срока обоснованного обращения» или «истечение срока постановления по делу об административном правонарушении». Это означает, что ранее повышенная категория была снижена до низкого риска.

Отнесение к определенной категории риска напрямую влияет на частоту плановых проверок: низкий риск – проверки не чаще 1 раза в 6 лет или не проводятся вовсе; средний риск – не чаще 1 раза в 3 года; высокий риск – не чаще 1 раза в год. Таким образом, департамент фактически перераспределил контрольно-надзорную нагрузку, сосредоточив внимание на учреждениях, где ранее были выявлены нарушения или на которые поступали обоснованные жалобы.

