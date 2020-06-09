Из-за нападения собак на девушку в Орле могут возбудить уголовное дело

Прокуратура проверила работу чиновников, ответственных за отлов бродячих животных.

Из-за нападения стаи собак на девушку в Орле могут возбудить уголовное дело. В пресс-службе прокуратуры Орловской области рассказали о результатах проверки по информации СМИ о нападении животных на человека.

Как уже писал «Орелград», в Сети оказалось видео нападения стаи собак на девушку. Инцидент произошел на улице Раздольной. Очевидцы происшествия отогнали собак и помогли девушке доехать до больницы. В комментариях к видео в соцсетях жители города пишут, что стая собак здесь обитает не первый год, и случаи нападения на людей тоже якобы были.

— Установлено, что между БУ ОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных» и ООО «Экосервис» заключен договор на оказание услуг по отлову животных на территории г. Орла, — раскрыли детали проверки в прокуратуре. — Вместе с тем, подрядчиком должным образом условия договора не исполнялись, по состоянию на начало июня 2020 года неисполненными значатся более 500 заявок граждан на отлов бродячих животных. При этом Управлением ветеринарии Орловской области полномочия по контролю в этой сфере должным образом не реализовывались.

Прокуроры передали материалы проверки следователям. Могут быть возбуждены уголовные дела о халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Начальник областной станции по борьбе с болезнями животных уже получил прокурорское представление.

ИА «Орелград»