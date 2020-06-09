Областная больница в Орле перешла в «красную зону»

В ООКБ открыли отделения для коронавирусных больных.

В Орловской областной клинической больнице (ООКБ) открыли отделения для больных с коронавирусом на 40 мест. Теперь всех поступивших на экстренную госпитализацию будут сначала тестировать на COVID-19. Медперсоналу выдадут соответствующие средства защиты и назначат выплаты. Плановый прием в больнице пока ограничен. Все этим меры приняли после того, как в медуреждении выявили очаг заражения коронавирусом.

«Мы начали обследование всех пациентов, госпитализированных в областную больницу, и вдруг оказалось, что треть больных госпитализированных с другой нозологией — с аппендицитами, с инфарктами миокарда, с нарушениями мозгового кровообращения, болеет новой коронавирусной инфекцией, — рассказал ОГТРК Вадим Мурадян, главный врач ООКБ. — И поскольку мы — та больница, которая может оказывать специализированную помощь, часть аппаратуры есть только у нас, губернатор был вынужден ввести соответствующие подразделения, которые будут заниматься лечением профильной патологии и кроме того больных с ковидом».

В ООКБ уже открыто два новых подразделения, передает СМИ. Теперь всех поступающих в больницу будут госпитализировать в новое отделение, где их протестируют. По обследования пациентов переведут либо в чистые профильные, либо в инфекционное отделение, рассчитанное на 40 коек.

По информации Мурадяна, сейчас среди пациентов ООКБ более 30 больны коронавирусом. Все – в среднем и тяжелом состоянии, есть больные, подключенные к аппаратам ИВЛ. «Но тяжесть состояния пациентов обусловлена не ковидной инфекцией, а первичными заболеваниями», — уточнил главврач.

Среди зараженных есть и медики. Им пообещали оперативно перечислить президентские выплаты. В ООКБ теперь усилят и меры безопасности для медиков и пациентов, пообещал Мурадян.

Главврач рассказал, чтов ближайшее время все сотрудники и пациенты больницы будут протестированы на новую коронавирусную инфекцию. Плановая медицинская помощь пока будет ограничена.

Напомним, как писал «Орелград», вспышку коронавируса в областной больнице уже проверяет прокуратура. Фельдшер скорой помощи и координатор профсоюза «Действия» Дмитрий Серегин рассказал, что заражены уже более 50 медиков ООКБ, а вспышка случилась в семи отделениях, в том числе 1-й кардиологии, общей реанимации, нейрореанимации, гастроэнтерологии, челюстно-лицевой хирургии. Это могло произойти потому, что госпитализированных пациентов клали в общую палату, а через пару дней у них подтверждался коронавирус.

ИА «Орелград»